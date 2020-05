Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 14:07

Spiagge vuote, ma lungomare e pineta presi d'assalto. Il primo weekend della Fase2 a Ostia è all'insegna dei controlli ma anche delle grandi folle che hanno invaso il fronte mare e il parco di Castel Fusano. Tutto e il contrario di tutto in questo sabato sul litorale romano.Stretta delle forze dell'ordine ma anche tanta gente che si è riversata in strada per una passeggiata all'aria aperta. Forze di polizia presenti a ogni ingresso sul litorale ma spesso impossibilitate a multare a causa delle maglie larghe del decreto che disciplina la Fase2. "Quello che non è vietato è lecito", ripetono agenti e militari.Dunque, via libera a visite ai congiunti e a sport all'aria aperta in ogni parte della città. Gli arenili restano vuoti e chiusi, come previsto dall'ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. E il rischio assembramenti si fa sempre più alto con il passare delle ore.