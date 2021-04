Ostia, stabilimenti ancora chiusi fino al 15 maggio. Il Comune prende tempo: «Ci atteniamo al Dpcm»

Ostia ferma al palo, la stagione balneare per ora non parte. E così sabato, Primo maggio, i romani dovranno accontentarsi di una passeggiata sull’arenile, niente giornata di mare. La bella stagione romana infatti inizia, come da tradizione, con l’apertura degli stabilimenti balneari: quando spuntano i primi ombrelloni in spiaggia nei fine settimana primaverili. È così da sempre, a volte l’avvio coincide con il 25 aprile, altre il 1° maggio. Ma sabato non ci saranno sdraio e ombrelloni ad accogliere i clienti. Ci saranno solo i ristoranti che, c’è da scommettere, registreranno il tutto esaurito perché in tanti, con le recenti riaperture da zona gialla, sognano giornate all’aperto e la ripresa di un lavoro sempre più in affanno.

Ma per gli stabilimenti di Ostia, Capocotta e Castelporziano questo primo week-end di riapertura non ci sarà: bisogna aspettare. Il motivo? Il Campidoglio non ha ancora deciso quando si potrà partire con la stagione balneare nonostante dalla Regione Lazio, a seguito del tavolo di lavoro degli assessori Orneli e Corrado e della Cabina di Regia per il Litorale, sia arrivato il via libera alla balneazione a partire dal 1 maggio con le linee guida sulla sicurezza che indicano 10 mq di distanziamento tra gli ombrelloni e 1,5 metri tra sdraio e lettini tra estranei. In base alle indicazioni della Regione, poi, ogni Comune decide per sé.

Ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali dal Campidoglio: c’è solo chi spera, tra gli stabilimenti, di poter aprire il 7 maggio. Ma c’è chi scommette invece sul 15 maggio perché in questo modo si aprirebbe in linea con Fregene e Maccarese dove il Comune di Fiumicino ha già deciso la data. Ma ad Ostia resta da sistemare le spiagge libere che sono ancora sporche, devono essere sistemate e di certo non basterà qualche giorno per farlo. Sarà necessario attendere gli interventi di bonifica e passeranno altri giorni. Intanto gli stabilimenti restano chiusi.

I BALNEARI: "SPIAGGE SPORCHE E NESSUN POSTO DI LAVORO"

Rosella Pizzuti, presidente del Sib, Sindacato italiano balneari di Ostia, i romani quando potranno tornare sulle spiagge?

«Vorrei saperlo anch’io. Il Comune non ha ancora deciso quando potremo aprire. Quindi i romani possono passeggiare sulla sabbia, certo, ma troveranno di tutto ad accoglierli».



In che senso?

«Troveranno purtroppo tanta sporcizia, visto che gli arenili pubblici non sono stati puliti dal nessuno e noi degli stabilimenti non sappiamo quando poter dare il via alla stagione».



Sabato ci sarà la corsa al litorale, non siete pronti?

«Noi sì, siamo pronti. Dobbiamo solo avviare i contratti di lavoro: ci sono centinaia di persone che aspettano. Ma nessuno, dal Comune, ci ha detto quando potremo farlo: siamo 70 strutture in tutto, di cui 58 stabilimenti, ognuna con diversi dipendenti, dai 10 ai 30 ciascuno. Vogliamo riprendere a lavorare e i romani meritano di vivere il loro mare e di farlo in sicurezza. Ma per ora non sarà così».



Perché?

«Per la sporcizia delle spiagge pubbliche, non ancora pronte, ma anche per gli assembramenti che si verranno a creare con le persone che comunque si riverseranno in spiaggia senza controllo: gli stabilimenti invece aprirebbero a regola d’arte, con tutte le misure di sicurezza in campo».

