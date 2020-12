Poliziotta ladra rubava soldi e gioielli ai defunti e al clan. La pensione di un'anziana riscossa per un anno

La poliziotta ladra rubava ai defunti e addirittura anche al clan Spada: soldi e gioielli sottoposti a sequestro giudiziario, per un valore di oltre 90mila euro. Accade a Ostia, dove una agente di polizia 50enne, Daniela R., in servizio per anni al Commissariato Lido, si sarebbe resa protagonista di furti per decine di migliaia di euro nell'arco di 36 mesi. Ne parla oggi Adelaide Pierucci sul quotidiano Il Messaggero: la donna era responsabile degli Uffici reperti e invece di vigilare su quanto sequestrato, ci metteva le mani dentro.

Furti senza freni, secondo la ricostruzione del pm Claudia Terracina, che ha chiesto il rinvio a giudizio della poliziotta per peculato: per un anno l'agente si sarebbe appropriata della pensione di una anziana straniera deceduta. L'ha riscossa indebitamente per un anno, dopo aver sottratto bancomat e documenti. Ma non era l'unico caso: anche dopo la morte improvvisa in spiaggia di un uomo, i cui beni erano stati affidati alla polizia dal giudice in attesa di restituirli ai parenti, aveva preso dal portafogli carta di credito e pin e aveva prelevato 250 euro al bancomat.

Tra le vittime, diverse decine, anche un componente della famiglia Spada a cui erano stati sequestrati 240 euro: soldi scomparsi dalla busta messa sotto sequestro. E la stessa cosa sarebbe successa varie volte. Diverse decine le vittime della presunta cleptomane, smascherata dopo che i colleghi si sono accorti delle misteriose 'sparizioni': «Le faremo sapere quanto prima, la richiameremo», diceva agli indagati o ai loro parenti quando si presentavano in commissariato per reclamare i loro soldi o i loro gioielli. Per avere una pena più lieve, la poliziotta ha deciso di chiedere il rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo) e ha promesso di risarcire le vittime: orecchini, spille, collier, anelli, orologi venivano poi subito rivenduti, i contanti (31mila euro) venivano accumulati. Ora però dovrà restituire tutto il maltolto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 13:15

