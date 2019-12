Picchia la ex e finge un sequestro con la nuova fidanzata: «Aiuto, mi ha fatto rapire»

Domenica 8 Dicembre 2019, 15:39

Hail proprio, chiedendo aiuto alla sua fidanzata, che si è rivolta immediatamente alla polizia di. In realtà, quello escogitato da un uomo residente nel litorale romano era un semplice metodo per evitare guai di fronte ad una '' e alla fine, per lui, è partita una denuncia.Tutto è partito dalladell'uomo alla fidanzata: «La mia ex mi ha, mi ha picchiato insieme ad altre persone e mi hanno chiuso in un posto, non so dove. Chiama la polizia». Dopo che la donna si era rivolta al commissariato di, diretto da Eugenio Ferraro, gli agenti hanno cercato di individuare la posizione dell'uomo grazie alla geolocalizzazione del cellulare. La polizia, giunta sul posto, ha individuato l'uomo, scoprendo però che non si trovava affatto in pericolo.Alla fine, l'uomo ha dovuto confessare tutto agli agenti intervenuti: fidanzato con una donna ivoriana, aveva approfittato dell'assenza di quest'ultima, partita per una vacanza, per iniziare a frequentare un'altra donna. Una volta scoperto dalla donna, tornata in Italia, era nata una lite e l'uomo l'aveva anche picchiata; come se non bastasse, l'uomo aveva dovuto giustificare una lunga assenza con la nuova compagna e per questo aveva inventato il proprio sequestro. Dopo gli accertamenti, il 'latin-lover' lidense è stato denunciato per lesioni e procurato allarme.