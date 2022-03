Ostia apre le porte alla nazionale sincro di Kiev

Tre giorni in viaggio, in fuga dalla guerra. «Grazie Italia, in Ucraina c’è la distruzione. Ma qui ora siamo felici»: le ragazze della nazionale di nuoto sincronizzato di Kiev hanno varcato ieri il cancello del Polo Acquatico di Ostia dopo tremila chilometri percorsi in pullman.

Ad accoglierle il presidente della Fin Paolo Barelli, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, il presidente del X Municipio Mario Falconi. «Ci è stata offerta la bella possibilità di allenarci al meglio in vista dei campionati europei di Roma. I nostri familiari sono rimasti lì, ma sanno che adesso siamo in un posto sicuro», dicono le gemelle del bronzo olimpiche Maryna e Vladyslava Aleksiiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA