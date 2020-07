Ostia, offriva ai bagnanti un bambino di due anni in cambio di soldi: arrestato un 25enne rom

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lungomare di, fermava i bagnanti per '' loro unin cambio di soldi. A smascherarlo, però, è stato un turista, che ha subito allertato lo stabilimento della Guardia di Finanza.È accaduto sul, all'altezza del Lido del Finanziere. Dopo la segnalazione del turista, i finanzieri hanno avvertito i colleghi del pronto intervento, che si sono messi subito sulle tracce dell'uomo. Quest'ultimo, però, era fuggito a piedi insieme al bambino, diretto verso il centro di Ostia, salvo poi abbandonare il minore su un marciapiede.Alla fine, alcune pattuglie dei finanzieri e del Commissariato Lido della Polizia di Stato hanno raggiunto l'uomo: si tratta di unche si è anche scagliato contro di loro nel tentativo, vano, di resistere all'. Il bambino è stato tranquillizzato da una poliziotta e condotto in ospedale per accertamenti.