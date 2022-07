Ostia, uomo nudo in mare salvato da una barca: era un evaso

Trovato nudo in mare aperto a un miglio dal porto di Ostia Lido. Un momento eroico per i due ragazzi che si trovavano in gita in barca e hanno soccorso un 26enne che rischiava di annegare, non essendo a conoscenza però che il ragazzo si sarebbe dovuto trovare nel suo appartamento a Vetralla, agli arresti domiciliari.

Domenica 3 luglio, i due amici messi a bordo di un'imbarcazione privata, pronti a dirigersi in mare aperto, si sono imbattuti in una strana situazione: hanno avvistato un ragazzo, totalmente nudo, che galleggiava con nocuranza, proprio vicino alle imbarcazioni. I due hanno soccorso il ragazzo, che non sapeva come tornare a riva, lanciandogli un salvagente per tirarlo a bordo sulla barca, messo in salvo hanno poi avvertito la Capitaneria di Porto.

Il ragazzo, grazie all'intervento della Polizia che ha allertato il 118 e il Commisariato di Ostia, è stato prima portato a riva e poi trasportato all'ospedale in condizioni da codice giallo. La Polmare, nel frattempo, ha scoperto che il 26enne romano era evaso dai domiciliari.

Secondo quanto ha dichiarato, sembra abbia avuto un vuoto di memoria, non ricorda infatti come sia arrivato ad Ostia: «La sera prima ho cenato da solo a casa mia - spiega - ho passato una serata tranquilla e poi mi sono addormentato. Di quello che è successo dopo non ricordo nulla». Il ragazzo ha risposto a tutte le domande degli inquirenti, tranne quelle legate all'evasione, avvenuta martedì 28 giugno. La mancanza di risposte non ha convinto il tribunale che ne ha convalidato l'arresto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 17:04

