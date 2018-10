Il Municipio sbaglia Zingaretti: confonde Nicola con il fratello Luca e invita Montalbano

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilinvitato aper indagare sul viadotto di? Poteva essere un intrigante caso scritto da Andrea Camilleri, ma in realtà è solo una gaffe della presidenza del X Municipio che, nella convocazione del consiglio straordinario sul cavalcavia che collega Ostia a Fiumicino, ha sbagliato «Zingaretti». Invece del presidente della Regione Lazio (il dem Nicola), sulla nota ufficiale compare infatti come invitato Luca Zingaretti, noto attore che, quanto a popolarità, forse batte il fratello politico.È stato il consigliere Pd Athos De Luca a segnalare l’errore agli uffici del municipio (la firma è della presidente grillina dell'aula Catia Guerreschi) e a chiedere la «rettifica con scuse». Errore archiviato resta il problema del viadotto che, secondo Astral, è instabile e andrà demolito e ricostruito. Proprio per fare luce sulla nevralgica infrastruttura che collega il lido all’aeroporto internazionale di Fiumicino, la giunta stellata di Ostia ha convocato per giovedì alle 9 il determinante consiglio. A cui, si augurano tutti, intervenga lo Zingaretti, giusto vista l’importanza del tema.