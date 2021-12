Ostia, nasce «Rapsodie digitali»: il digital storytelling dei bambini per il Parco Archeologico

Domenica 28 novembre, alle ore 10.30, presso il Teatro di Ostia Lido è stato presentato il progetto «Rapsodie digitali». Rapsodie digitali è un progetto culturale che ha l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso un lavoro articolato di digital storytelling.

Il primo capitolo è iniziato con un summer camp nel luglio del 2021 e si è svolto tra il Parco Archeologico di Ostia Antica e il Teatro del Lido. Nella giornata di ieri sono state presentate le video pillole, risultato di questa prima fase di lavoro, reso possibile grazie alla presenza di un team multidisciplinare che coinvolge archeologi, ricercatori, attori, comunicatori, scienziati, registi e formatori. I video, realizzati su green screen all'interno del Teatro di Ostia Lido raccontano la storia del Parco Archeologico di Ostia Antica.

Il prodotto finale è disponibile on line sul sito e ha la funzione di guidare studenti, docenti o turisti all’interno della visita (fisica o virtuale) del Parco Archeologico di Ostia. Il progetto è nato in un’ottica di replicabilità per essere esportato in ogni comune o paese d’Italia, proprio come Poste Italiane fa con i propri uffici postali. Rapsodie digitali è un percorso didattico di conoscenza ed esplorazione. Il coinvolgimento di bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso un percorso transdisciplinare, ha l'obiettivo di creare un nuovo modello di essere cittadini: i ragazzi diventano protagonisti consapevoli di una narrazione positiva del proprio territorio. Alla conclusione del percorso formativo i bambini e i ragazzi sono in grado di raccontare il patrimonio culturale e di guidare il pubblico all'interno del luogo prescelto, in questo caso il Parco Archeologico di Ostia.

