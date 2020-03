Ostia, il matrimonio al tempo del Coronavirus: sposi e testimoni con la mascherina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore supera ogni ostacolo. Magari si adatta, muta, ma non si arrende. Si adegua. Così hanno fatto Francesca e Fabrizio, che ad Ostia, proprio sabato 21 marzo, in piena epidemia da Covid-19 si sono sposati.Ovviamente, hanno dovuto rinunciare ad avere con loro tutte le persone che avevano previsto, tutti i loro amici e i loro parenti, e la cerimonia si è quindi tenuta con solamente i testimoni presenti. E tutti e quattro, i testimoni e gli sposi, hanno dovuto indossare la mascherina, nascondendo così i sorrisi di felicità per il loro sogno d'amore finalmente coronato.