Ostia, «L'Italia s'è desta»: venerdì 27 e sabato 28 la festa del libro per rilanciare la cultura sul litorale romano

Una Festa del libro di Ostia per rilanciare la cultura sul litorale romano dopo i grandi successi italiani nello sport e nella musica.

E’ questo lo scopo della nuova manifestazione organizzata dall’Associazione Clemente Riva in occasione della memoria liturgica di S.Monica e di suo figlio S.Agostino, patrono di Ostia, famoso filosofo e teologo della Chiesa. La festa si svolgerà, infatti, in presenza, all’aperto e in sicurezza, nel Giardino della Famiglia, presso la parrocchia lidense di S.Monica, nell’omonima piazza.

Il tema della festa sarà: «L’Italia s’è desta». L’appuntamento è per venerdì 27 e sabato 28 agosto 2021, in entrambi i giorni dalle ore 15:00 alle 19:00. L'ingresso è libero e gratuito e aperto a tutti.

Come sempre ci saranno tantissimi libri usati, ma in ottime condizioni e saranno disponibili ad offerta libera per raccogliere fondi di solidarietà e per festeggiare i dieci anni dall’intitolazione del Parco Clemente Riva di Ostia. In programma incontri e presentazioni editoriali con interventi di autori, scrittori, artisti, musicisti e fotografi sul loro ultimo libro, sulla loro nuova opera o sull’itinerario della loro attività creativa. Prevista anche una rievocazione teatrale di S.Monica e S.Agostino.

Il programma

venerdi' 27 agosto 2021 (ore 15-19)

fra presentazioni editoriali ed emozioni artistiche, tanti libri usati ma in ottime condizioni disponibili oggi pomeriggio e domani pomeriggio ad offerta libera per una raccolta fondi di solidarieta'

16-18: all'ombra del grande gazebo, incontri con gli autori

Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Cristiano Lollobrigida, Giovanni Mustazzolu, Michele Mattei, Desiree Picone, Alessandro Gian Maria Ferri, Agostino D'antoni, Salvatore Dattolo

18: momento musicale a cura di Matteo Mancioppi

18.30: letteratura e solidarieta'. incontro con la prof. sa Maria Augusta Tascini e gli autori dell'antologia “a volo d'angelo”

19: nella chiesa di s.monica, messa per la memoria liturgica di s.monica (festa parrocchiale)

sabato 28 agosto 2021 (ore 15-19)

16-18.15: all'ombra del grande gazebo, incontri con gli autori

Barbara May, Luca Tebaldi, Ottavio Marandino, Nadia Tomasetta, Stefano Perruccio, Antonio Colacicco, Cristina Anichini, Sabrina Deligia, Alessandra Giorgi, Luciana Argentino

18: la fotografia secondo me. incontro con Pino Rampolla

18.30: rievocazione teatrale di s.monica e s.agostino, a cura di Francesca Faiella e Francesco Lavorgna

18.45: verso la XXX festa del libro di ostia e il centenario della nascita del vescovo rosminiano Clemente Riva. incontro con Anna Rizzello

19: nella chiesa di S.Monica, messa per la memoria liturgica di S. Agostino

