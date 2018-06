Non si ferma all'alt, inseguimento da film sull'auto rubata: preso nella tenuta presidenziale

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un rocambolesco inseguimento fra una pattuglia della polizia ed un individuo al volante di un’auto rubata. E’ accaduto stanotte nella tenuta del Presidente della Repubblica di Castelporziano, nei pressi di Ostia. Sterzate, colpi di freno e accelerazioni violente: il fuggitivo ha provato qualunque manovra per seminare i poliziotti che sono riusciti a stargli dietro per diversi chilometri.L’inseguimento ha avuto inizio a notte fonda, vicino l’Infernetto, quando l’equipaggio della polizia ha intimato l’"alt" all’uomo a bordo dell’auto. Invece di fermarsi, il guidatore è partito a tutta velocità. I poliziotti hanno incominciato a tallonarlo. Ad un certo punto, a causa delle manovre pericolose, il fuggitivo è uscito fuori strada e l’auto si è cappottata. Lui è uscito dall’abitacolo ed ha proseguito la sua corsa a piedi nascondendosi fra la vegetazione della tenuta Presidenziale. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo ed a mettergli le manette. Sono in corso accertamenti su cosa volesse fare l’arrestato a bordo dell’auto rubata.