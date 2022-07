Ostia, incidente all'alba sulla via del Mare: l'auto ridotta a un ammasso di lamiere

Pauroso incidente nelle primissime ore del mattino sulla via del Mare, la strada che collega la Capitale al litorale romano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 all'altezza di Ostia Antica, l'auto coinvolta è andata quasi completamente distrutta: cioò che resta è un ammasso di lamiere accartocciate, con una parte di motore distaccata dal resto della vettura. Sono in corso rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Secono le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 07:27

