Smart perde il controllo e si schianta contro tre vetture: grave 29enne

Grave incidente a Ostia. Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto, intorno alle ore 5.27, sul Lungomare Paolo Toscanelli, all'altezza di piazza delle Caravelle.



Da una ricostruzione dei vigili urbani, intervenuti sul posto dal Gruppo X Mare, il giovane viaggiava a bordo di una Smart: è finito fuori strada andando a sbattere contro tre automobili in sosta, una Seat Ibiza, una Fiat 500 e una Fiat Scudo. Dopo lo schianto, la Smart si è ribaltata. Il 29enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:23