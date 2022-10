Incidente a Ostia, morta una ragazza di 24 anni: lo schianto tra auto e moto sul lungomare FOTO

Dramma nella serata di domenica sul lungomare Caio Duilio a Ostia. Gravissimo incidente tra auto e moto all’altezza del semaforo che permette di raggiungere piazza Sirio dal lungomare. L’impatto è stato violentissimo, gravissime le conseguenze per i motociclisti subito soccorsi dal 118.

Alla guida c'era un ragazzo di 21 anni trasportato all’ospedale Santo Eugenio, mentre per il passeggero, una ragazza di 24 anni, immediatamente trasportata al Grassi, non c’è stato nulla da fare. E’ deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. Intervenute quattro pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi. Chiuso per ore il tratto di lungomare interessato dall’incidente.