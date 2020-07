Ostia, incidente tra due auto: utilitaria finisce nel giardino di un appartamento. Tre feriti

Una Hyundai contro un’Audi, l'incidente all'incrocio e l'utilitaria finisce nel giardino del piano terra di una palazzina. È successo a Ostia questo pomeriggio all'incrocio tra via delle Quinqueremi con largo dei Canotti, teatro del terzo incidente nel giro di ventiquattro ore. Il bilancio è di tre feriti, nessuno dei quali gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto che sono stati trasportati al pronto soccorso con tre ambulanze.



Ieri nello stestto incrocio protagonisti di un altro incidente furgone che è stato centrato da una Smart che non avrebbe rispettato lo stop. Nella notte invece un'auto si è ribaltata con il conducente trasportato in ospedale. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 21:50

