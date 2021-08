Uno spaventoso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Ostia tra via Canale della Lingua e via dei Pescatori nell'area di Ostia Antica: una colonna di fumo altissima che ha oscurato anche il sole, è visibile a 10 km di distanza si è levata in cielo. E' la terza volta in poche settimane che scoppiano roghi in zona. Sul posto i vigili del fuoco impegnati con diverse squadre per spegnere le fiamme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 17:28

