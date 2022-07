Ostia, incendio in appartamento: due feriti e 13 persone evacuate

Incendio in un appartamento, questa mattina 7:50 circa, in via della Stazione vecchia, a Ostia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto due persone risultate leggermente ustionate assicurandole alle cure del 118. Tredici invece, le persone che sono state temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato. Presente anche personale Acea ed Italgas per quanto di loro competenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 12:13

