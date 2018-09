Ostia, incendio distrugge un appartamento e ne danneggia un altro: sei persone senza casa

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'era più nessuna speranza di salvarlo, eppure i vigili del fuoco lo hanno portato via illeso. Stiamo parlando di Nik, il cane che ad Ostia Nuova i pompieri sono riusciti a salvare da un grosso incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via Ingrao. Fortunatamente non ci sono né morti né feriti.L'incendio era divampato in un primo appartemento, dove vivono quattro persone, ma che in quel momento non erano in casa, dove era rimasto solo il cagnolino della famiglia. Quando l'incendio aveva praticamente invaso tutto il primo appartamento e stava diffondendesi in quello dei vicini, i pompieri sono arrivati riuscendo prima nell'impresa di salvare Nik, e poi a spegnere il fuoco.Purtroppo entrambe le case sono inagibili, e quindi le sei persone che vivevano in quei due appartamenti, quattro nel primo andato completamente distrutto, e due nel secondo accanto, non posson rientrare in casa.