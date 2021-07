Ostia, il nuovo must dell'estate 2021 è il gelato alla birra-caffé

Il must dell'estate 2021 lungo il litorale romano? Il gelato alla birra-caffé che è l'ultima novità dell’ampia proposta di gelati artigianali offerta dal 1953 dalla rinomata bar-gelateria “Sisto” in piazza Anco Marzio ad Ostia. Un gusto davvero imperdibile per i cultori del gelato: un mai più senza per i romani ad Ostia. Come farne a meno?

Il nuovo gusto farà il suo esordio ufficiale da “Sisto” sabato prossimo 31 luglio, con degustazione gratuita dalle ore 18 alle 22. Il gelato alla birra caffè nasce dall’esperienza della gelatiera di “Sisto”, gestita dall’appassionato Paolo Paone, nipote di Sisto Ciotoli fondatore dell’attività, insieme alla materia prima di altri due produttori locali, la birra “Tiber” prodotta ad Ostia Antica nel nuovo birrificio Amato e il “Caffè Buscaglione” di Stefano Palombini, produttori di caffè da generazioni (ben 122 anni di storia).

“Ostia ha voglia di tornare protagonista nel settore enogastronomico – dichiara il presidente della Pro Loco di Ostia,Tonino Ricci – In particolare come Pro Loco ci tenevamo a valorizzare i produttori locali, che non sono tanti e quindi vanno promossi e sostenuti, in nome di quel Made in Italy che, oltretutto, è sempre più una sirena di richiamo per turisti e appassionati gourmet”.

