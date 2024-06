Ostia, 33enne gravissimo in coma farmacologico dopo tuffo davanti alla fidanzata: trovato agonizzante sugli scogli

di Redazione web

Un uomo di 33 anni lotta tra la vita e la morte: è in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale San Camillo a Roma, dopo un tuffo sul pontile di Ostia. È successo sabato. L'uomo si sarebbe tuffato e quando lo hanno soccorso era già in gravi condizioni all'altezza del pontile di via dei Ravennati a Ostia. E' quanto accertato dalla polizia.

Da una prima ricostruzione degli investigatori l'uomo, un cittadino albanese e residente nella provincia di Macerata, era stato a pranzo con la fidanzata da un'amica di Ostia. Poi, arrivato sotto al pontile, avrebbe prima messo i piedi in acqua e dopo si sarebbe tuffato in un tratto in cui l'acqua è bassa e ci sono gli scogli. Era sera ed era buio, quindi potrebbe essere stato molto imprudente. Non si esclude infatti che il giovane avesse bevuto troppo e che quindi si sia lanciato in una bravata e che abbia fatto un volo di otto metri semplicemente perché ha perso l'equilibrio, in questo modo sarebbe dunque rovinato sulle pietre.

Le ragazze che erano sul pontile inizialmente hanno pensato a uno scherzo, poi è scattato l'allarme: gli hanno prestato i primi soccorsi ma poi sono corse al Grassi.

Capri, uomo trovato morto in mare: faceva parte della troupe di Sorrentino (sull'isola per girare il nuovo film)

Ostia, 33enne in coma farmacologico dopo un tuffo dal pontile davanti alla fidanzata: trovato agonizzante sugli scogli

I sanitari, quando sono arrivati, lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi, quasi affogato.

Gabriele Loi, si tuffa e la gamba resta incastrata tra gli scogli: cuoco muore a 26 anni

Ad allertare la polizia del commissariato di Ostia sono stati i medici del San Camillo di Roma dove l'uomo è giunto, trasferito dall'ospedale Grassi di Ostia. Ferite gravi e un quadro clinico complesso, tanto da temere per la sua vita e tanto che i medici hanno ritenuto necessario informare le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA