Una donna di 80 anni è stata investita alle 11 circa da una Audi A4 in via Passeroni davanti all'ospedale Grassi di Ostia. La donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Sul posto la Polizia locale di Roma capitale gruppo X mare.