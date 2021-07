Ostia, gazebo per vaccino covid alla degustazione del gelato alla birra-caffè

Un gazebo della Asl Rm 3, dove sarà possibile sottoporsi alla vaccinazioni anticovid, domani, sabato 31 luglio dalle 19 alle 22, sarà in piazza Anco Marzio ad Ostia, in occasione della degustazione del nuovo gusto gelato alla Birra-caffè della gelateria “Sisto”.

“Il vaccino è l’unica difesa efficace per evitare la diffusione dell’infezione da Covid -19. - ha ricordato il Direttore Generale della Asl rm 3 Marta Branca – Dobbiamo offrire più opportunità di vaccinarsi a tutti ed in particolare ai giovani.

Ostia, il nuovo must dell'estate 2021 è il gelato alla birra-caffé

La Asl Rm 3 sceglie di andare tra la gente per promuovere le vaccinazioni ed offrire a tutti l’opportunità di farlo, senza lunghe trafile o prenotazioni e per questo non c’è migliore occasione di un evento cittadino al quale parteciperanno tantissime persone e sopratutto giovani. Saremo presenti con due medici, Filippo Muscolo e Roberto Morello e due infermieri in un gazebo esterno al Bar e saranno disponibili dosi di vaccino Pzifer”.

Una nuova chicca si aggiunge dunque all’iniziativa della Pro Loco Ostia Mare di Roma per una degustazione del un nuovo gusto di gelato alla Birra-caffè (in programma domani dalle 18 alle 22 in piazza Anco Marzio), un progetto che ha messo insieme alcune importanti realtà del territorio, unendo nell’avventura: la Buscaglione Caffè di Stefano Palombini, produttrice di caffè dal 1899, la gelateria “Sisto”, storica espressione artigianale del gelato di Roma e litorale, il birrificio “Tiber” di Francesco Amato, giovane mastro birraio di Ostia Antica. Un gelato che nasce nel nome di Ostia e riporta sul litorale romano un primato che spetta per tradizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA