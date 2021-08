Ostia, polemica per i fuochi d'artificio alla cena elettorale della Raggi. Le opposizioni «Sono pagati dai romani»

E' polemica nel decimo municipio di Roma per i fuochi d'artificio - pagati con affidamento diretto dall'amministrazione a guida M5S che faranno da sfondo alla cena elettorale della sindaca Virgini Raggi. L'accusa che viene mossa ai grillini è di far pagare ai romani lo spettacolo dei fuochi d'artificio per un evento elettorale organizzato dalla Sindaca uscente.

Ma facciammo un passo indietro. La denuncia parte da Andrea Bozzi, candidato "minisindaco" nella squadra di Carlo Calenda.



"Fare un affidamento diretto per spendere 28mila euro di spettacolo pirotecnico alla Fontana dello Zodiaco per accompagnare la cena elettorale della Raggi, che si terrà guarda caso proprio il 31 agosto in un ristorante antistante, è semplicemente aberrante. È esattamente tutto ciò che il M5S di un tempo avrebbe contestato, considerandolo il paradigma della vecchia politica brutta, autoreferenziale e senza scrupoli. Erano gli ultimi fondi rimasti, tra l'altro, per la cultura del Municipio X in questo anno e la sconcertante scelta della Di Pillo dovrebbe far indignare per primi i loro elettori, che in pochi anni si sono ritrovati a passare da sostenitori di principi di onestà e discontinuità, a supporter di un vero e proprio comitato elettorale che sta disperatamente usando ogni metodo, anche il più becero, per provare a mantenere il potere. Potevano fare i fuochi ieri allora, in occasione della celebrazione di Sant'Agostino, patrono di Ostia. I cittadini avrebbero apprezzato l'attenzione, anziché in per una loro cena elettorale con "sorpresa finale" come scrive senza problemi su Fb Paolo Ferrara. Incredibile".

La denuncia di Andra Bozzi prende il via da un post facebook di Paolo Ferrara capogruppo del M5S in Comune che - lanciando l'iniziativa elettorale - parlava di una sorpresa per i partecipanti.

Da quel momento parte uno scambio di accuse tra la maggioranza a Cinque Stelle e le opposizioni. Al centro dello scambio di accuse finisce l'affidamento diretto dello spettacolo dei fuochi di artificio. Sostanzialmente, questa l'accusa, si imputa al M5S di star facendo pagare ai romani lo spettacolo per la cena elettorale della Sindaca uscente.

Ed oggi arriva la novità: Bozzi non demorde e - tramite una nota - fa sapere di essere pronto a portare la vicenda davanti alla Corte dei Conti.



“Questa mattina ho presentato alla Corte dei Conti un esposto con il quale chiedo di verificare quanto accaduto nel Municipio X rispetto allo stanziamento di fondi per i giochi pirotecnici previsti per domani a Ostia”. Lo dichiara in una nota Dario Nanni, referente di Azione, partito di Carlo Calenda, e candidato al Consiglio comunale di Roma.

“Come riportato da molte testate giornalistiche, questo impegno di fondi del valore di migliaia di euro da parte del Municipio X, è stato previsto per un evento che si svolgerà nello stesso giorno e davanti allo stesso posto dove si terrà un’iniziativa della Sindaca di Roma Virginia. Crediamo che non sia una coincidenza: ci aspettiamo parole chiare e meno imbarazzate ambigue rispetto a quelle arrivate fino a oggi dagli esponenti grillini”, conclude Nanni. "Non potevamo soprassedere su una vicenda tanto imbarazzante - aggiunge Andrea Bozzi, candidato Presidente Municipio X per la Lista "Calenda Sindaco" - ora spiegassero a chi di dovere che è stata solo un'incredibile coincidenza".

Questa mattina abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti per fare chiarezza sulla vicenda dell'utilizzo di soldi pubblici per i fuochi d'artificio ad Ostia @virginiaraggi @CarloCalenda @FlaviaDegreg @Azione_it @Roma_in_Azione #CalendaSindaco pic.twitter.com/TWtBiAenTO — Dario Nanni (@DarioNanniRoma) August 30, 2021





