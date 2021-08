Lo scandalo dei fuochi d'artificio a Ostia. Il M5s: «Spettacolo annullato, c'è il mare mosso».

Niente fuochi d'artificio. Finisce così la polemica nata intorno alla cena elettorale della Sindaca di Roma Virginia Raggi ad Ostia; polemica legata allo spettacolo dei fuochi d'artificio che il Municipio aveva organizzato con affidamento diretto, cioè senza gara.

Una polemica, come spiegato da Leggo, lanciata da Andrea Bozzi, candidato presidente del XV Municipio, che aveva scoperto la "coincidenza": i fuochi d'artificio pagati dall'amministrazione del Municipio (a guida dei Cinquestelle) erano stati spostati dalla sera di Ferragosto alla sera della cena della Raggi. Insomma, una sorpresa finale per i partecipanti all'iniziativa elettorale visto che avrebbero avuto luogo proprio davanti al ristorante scelto dal team della Sindaca per l'iniziativa elettorale.

Questa sera, però, dopo le tante polemiche e la denuncia alla Corte dei Conti da parte della lista Civica che sostiene Andrea Bozzi, la "minisindaca" di Ostia, Giuliana De Pillo, ha annunciato che lo spettacolo dei fuochi d'artificio era sospeso a causa del mare mosso.

Purtroppo per la Di Pillo, però, in molti nei commenti sottostanti fanno notare come ad Ostia il tempo sia bellissimo, e il mare una "tavola piatta".

