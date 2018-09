Caldo estivo nel primo giorno di autunno: pienone in spiaggia a Ostia e Fregene

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella prima giornata di autunno tutti al. Temperatura estiva, vicina ai 30 gradi, come in un tipica giornata di luglio con brezza leggera e gradevole e moltissimi bagnanti hanno passato questa bellissima domenica d'autunno in costume, a fare lunghe passeggiate sulla battigia e il bagno fino al tardo pomeriggio.Spiagge piene a, Castel Porziano, Focene, Fregene e su tutto il litorale romano.