Figlia appicca un incendio in casa: mamma morta carbonizzata

Una donna ha dato fuoco all'appartamento popolare in cui abitava con la madre provocandone la morta a causa delle fiamme. È accaduto ieri sera aLa donna, una 50enne con problemi psichici, è stata rintracciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia mentre girovagava in stato confusionale sul lungomare e arrestata. È accusata di incendio e morte come conseguenza di altro delitto. Sul posto ieri sera sono intervenuti vigili fuoco, polizia e carabinieri dove in casa è stata trovata la 79 enne carbonizzata.I militari hanno riconosciuto quell'appartamento in cui la vittima viveva con la figlia, con problemi psichici, che a fine gennaio era stata denunciata per reiterate condotte vessatorie nei confronti della madre. Così carabinieri e polizia hanno avviato ricerche per rintracciarla. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima non era in casa quando è stato appiccato l'incendio e sarebbe rientrata nell'abitazione per recuperare alcuni effetti personali.