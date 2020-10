«Sto male, vado al pronto soccorso», ma è una bugia: così evade dagli arresti domiciliari

Ai domiciliari, ha avvisato i carabinieri fingendo di andare al pronto soccorso per un problema di salute ma è stato sorpreso alla guida di una vettura con a bordo altre due persone. È finita male la serata per un 36enne di Ostia, con precedenti.



L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona ed il patrimonio, ha contattato i carabinieri riferendo che a causa di un malore si sarebbe recato presso il locale pronto soccorso. I militari, non credendo alla sua versione, hanno deciso di controllarlo, riuscendo ad individuare l'uomo mentre si trovava tranquillamente alla guida della propria vettura con a bordo altre due persone. I carabinieri, dopo aver bloccato il mezzo, hanno identificato i passeggeri, accertando che si trattava di 2 persone con precedenti, e non è stato in grado di giustificare per quale motivo si trovasse lui alla guida, nonostante il malore asserito. I carabinieri hanno segnalato l'accaduto al magistrato di sorveglianza, denunciandolo per il reato di evasione. Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 12:12

