Ostia, esce di strada con l'auto e finisce in un parco: morto un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è morto questa mattina a Ostia. È uscito di strada con la sua auto finendo in un parco. Il tragico incidente è avvenuto in viale dei Romagnoli, all'intersezione via Cardinal Cybo, a Ostia. L'allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Da chiarire la dinamica dell'accaduto e se l'auto sia uscita di strada in seguito a un malore o perché il conducente ha perso il controllo. Sono in corso i rilievi della polizia locale del Gruppo X Mare. Mercoledì 11 Dicembre 2019, 10:21

