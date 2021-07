Ostia, donna 78enne accoltella il compagno di 81 anni: «Mi voleva lasciare»

Una donna di 78 anni ha accoltellato il compagno 81enne che voleva lasciarla. Il fatto è successo questa mattina ad Ostia, in via Alessandro Piola Castelli. Secondo quanto si apprende, nelle ultime settimane la donna intuendo la fine della relazione amorosa con il compagno, che voleva separarsi, lo aveva più volte raggiunto sotto casa per chiedere un incontro e poi telefonate e altri atteggiamenti insistenti e possessivi.

Questa mattina, durante l'incontro chiarificatore, la donna che si è presentata armata di coltello, ha accoltellato il suo ex che ha riportato una ferita di 2 centimetri ad un braccio. L'uomo è stato curato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. La donna, dopo il ferimento ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata raggiunta dai poliziotti di Ostia. Si attendono ora i referti ospedalieri per definire la sua posizione. Indagini in corso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 14:59

