Ostia, un'altra domenica da folla record. E a Fiumicino scatta la pedonalizzazione

Domenica di sole e di zona gialla a Roma e nel Lazio e, come era prevedibile, Ostia presa d’assalto in una giornata dal sapore primaverile. Traffico intenso sul lungomare e tante persone in spiaggia. Ma non solo ad Ostia, tutto il litorale romano registra presenze da record, o quasi: Fiumicino, Fregene fino a Passoscuro.

Intanto a Fiumicino è scattata alle 8 fino alle 18 la pedonalizzazione di tutto il centro storico, circa un chilometro, e lungo il porto canale, in via Torre Clementina, per agevolare i controlli anti assembramenti fuori dai numerosi ristoranti, al completo di prenotazioni, e locali pub con la polizia locale, forze dell’ordine e 70 volontari addetti a varie postazioni con transennamenti e per eventuali chiusure all’occorrenza. Situazione fluida al momento ma non mancano ripetuti richiami a chi non indossa o calza male le mascherine sul viso.

