Strade allagate, tombini ostruiti, foglie non raccolte: a Ostia disagi a non finire

Ostia, strade allagate, tombini ostruiti, foglie non raccolte: disagi a non finire sul litorale romano - Una nottata di pioggia battente e il litorale va in tilt. A cominciare dagli automobilisti che si sono trovati sulla via Ostiense interrotta questa mattina all’altezza di Casaletto di Giano e deviati verso le strade interne, per proseguire alle lunghissime attese per quelli che dall’Infernetto o Casal Palocco dovevano raggiungere la capitale su una Cristoforo Colombo praticamente paralizzata. Non sono andate meglio le cose per gli abitanti di Ostia che hanno dovuto affrontare marciapiedi e strade allagate all’inverosimile. Scuole, uffici e negozi quasi irraggiungibili per l’acqua alta anche una decina di centimetri. Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA