Ostia, degrado e siringhe alla Pineta. L'allarme di Retake: «Impossibile cambiare se non collaboriamo per il bene comune»

Allarme a Ostia per le condizioni di. L'associazione, attiva da tempo sul territorio, ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter denunciando la situazione del Parco Pineta, ripulito negli ultimi giorni dai volontari per offrire un aiuto all'amministrazione. I volontari si sono dati da fare per ridare decoro al parco e alla zona:trovate a terra, pericolo potenziale per tutti, soprattutto per i bambini che frequentano quotidianamente la zona.«Pineta di Ostia, ieri. Impossibile uscire da questa situazione se TUTTI insieme non iniziamo a collaborare per il bene comune. Tutti insieme!». Questa l'amara esortazione lanciata dal profilo Twitter dell'associazione Retake Roma che, come tanti altri comitati di cittadini in tutta la città - dal centro storico al litorale - in questo fine settimana di autunno ha cercato di ripulire strade e parchi della Capitale e dare una mano all'amministrazione in affanno.La considerazione arriva perchè al termine della giornata di pulizia nella pineta lidense i volontari hanno trovato decine di siringhe usate e abbandonate nel parco. Il segno di un degrado che, purtroppo, va ben oltre la semplice pulizia e il decoro.