Ostia, dà fuoco alla casa che lei aveva abbandonato

di Mario Antoni

L'ennesimo femminicidio, che stava per realizzarsi nella Capitale, è stato sventato dai carabinieri, che hanno arrestato un uomo. Ha minacciato di dare fuoco all'abitazione in cui si trovava insieme al figlio di 15 anni appiccando un principio di incendio, perché non accettava la fine della relazione con la compagna. L'episodio è avvenuto martedì sera in un'abitazione ad Ostia sul litorale romano. Il peggio è stato scongiurato grazie ai soccorsi, che intervenuti tempestivamente, hanno salvato la donna. Sul posto sono intervenuti dei carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento il principio di rogo. All'arrivo dei soccorsi il ragazzino si era allontanato mentre i militari hanno trovato il 46enne straniero, agitato e ubriaco. A quanto ricostruito, sembra abbia agito per ripicca nei confronti della compagna con cui era separato e che da tempo era andata via di casa. Nelle ultime settimane, grazie alle nuove norme che velocizzano l'emissione di misure cautelari nei confronti di uomini violenti nei confronti delle donne, era stato arrestato, in tempi da record, un sessantunenne enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Valmontone, per reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti di una donna italiana di 66 anni, che dopo essere stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, per essere medicata aveva sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Valmontone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 06:00

