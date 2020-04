Coronavirus a Ostia, il vigile positivo è in buone condizioni. Controllo delle autocertificazioni con foto per evitare i contatti

La caserma dei vigili urbani di Ostia è di nuovo operativa dopo la sanificazione. Il vigile risultato positivo è ora in buone condizioni, i 20 colleghi sottoposti a tampone sono tutti negativi e rimangono comunque in quarantena per garantire la sicurezza.



A Ostia è dunque tornata la presenza dei vigili sul territorio e si stanno valutando più stringenti misure di sicurezza nell'interesse di cittadini e agenti, a partire dalle autocertificazioni. Al vaglio l'ipotesi di fotografare i documenti compilati per evitare lo scambio del foglio anche se con i guanti. Ipotesi simile per documenti e patente: i vigli potranno fotografare il materiale per poi effettuare i dovuti controlli, nell'ottica di eliminare del tutto il contatto tra le parti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 11:00

