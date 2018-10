Ostia, Salvini: «Diventi comune autonomo, troppo lontana dal Campidoglio»

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ostia Comune a sé. A sostenere un'istanza ormai storica sul litorale romano arriva il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, al termine della sfilata per i 50 anni dell'associazione nazionale Polizia di Stato, coglie l'occasione per parlare del futuro del Municipio X: «Io sono convinto che Ostia abbia tutto il diritto e le caratteristiche per essere Comune a se'. È fisicamente e politicamente lontana dal Campidoglio e avrebbe diritto di avere un'amministrazione autonoma che conosce più da vicino i problemi». Non solo: il vicepremier affila le armi anche per la prima poltrona del Campidoglio, ora a guida M5S.«Stiamo ascoltando e raccogliendo tante adesioni. La prossima volta che ci sara' l'elezione per il sindaco di Roma e magari anche del sindaco di Ostia diremo la nostra come Lega», la promessa che suona come un'opa politica su Palazzo Senatorio. Il titolare del Viminale partecipa insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al capo della polizia Franco Gabrielli alla cerimonia dell'Anps. L'associazione per il suo cinquantesimo compleanno sfila sul lungomare di Roma, occupando anche simbolicamente il municipio di Ostia, uscito solo un anno fa dal commissariamento per infiltrazioni criminali.«Queste ricorrenze hanno ragione di esistere solo se celebrate tra la gente, dove è più forte la richiesta di legalità», dice Gabrielli. Salvini, tra un bagno di folla e un selfie con chi lo acclama, afferma: «Sono orgoglioso di essere al servizio delle forze dell'ordine che difendono gli italiani». A loro prospetta «un piano straordinario di assunzioni, all'innovazione tecnologica con l'introduzione del taser, e iniziative nuove come spiagge e scuole sicure, pensata per beccare gli spacciatori di morte fuori dalle scuole». Polemiche dal capogruppo di FI Davide Bordoni sull'assenza alla cerimonia della sindaca Virginia Raggi.riproduzione riservata ®