Ostia, inaugurata la pista ciclabile: 4,7 km sul lungomare

«La ciclabile sul lungomare di Ostia era attesa da oltre trent'anni da tutti i cittadini del territorio. Una promessa sempre mancata, che noi abbiamo reso realtà e inaugurato ieri pomeriggio: è stata una festa, una pedalata organizzata direttamente da cittadini e associazioni, alla quale ho avuto il piacere di partecipare». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«La pista si snoda per 4,7 km - aggiunge - e si unisce a quella di Ponente di circa 2 km, dove a giorni partiranno i lavori che consentiranno di riqualificarla totalmente. Il nostro intervento comprende anche il riposizionamento dei parcheggi, le aree di carico e scarico, i parcheggi per disabili che sono stati aumentati e le aree per le emergenze, i parapedonali, le bande plastificate e la segnaletica verticale. L'evento di ieri pomeriggio ha mostrato come la partecipazione attiva dei cittadini e la capacità di programmazione delle istituzioni possano e debbano procedere a insieme. È questa la strada su cui intendiamo andare avanti». Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 10:20

