Ostia, la spiaggia abbandonata: un altro bagnante ferito da un chiodo mentre passeggia

Un altro ferito sulle spiagge libere di Ostia. È accaduto questa mattina sull'arenile ex Amanusa, dove un bagnante si è ferito un piede a causa di un chiodo mentre camminava sulla passerella pedonale.Da mesi, i cittadini denunciano lo stato di abbandono e degrado in cui versa quella spiaggia, dove il Comune di Roma e il X Municipio, a guida M5S, hanno abbattuto il chiosco senza però mai bonificare l'area che resta ad alto rischio per i bagnanti.Solo un mese fa, un 16 romano su quella stessa spiaggia si ferì a un piede giocando a pallone. Coperti dalla sabbia, c'erano le macerie - mai rimosse - delle strutture di legno demolite.Su quel tratto di arenile, inoltre, continuano a mancare i servizi igienici.A Ostia, le "spiagge della legalità", così definite dall'amministrazione capitolina, sono ancora molto pericolose e impraticabili.