Roma, litorale in ginocchio. Bordoni(FI): «Allarme erosione la Raggi valuti la richiesta di calamità naturale per Ostia»

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

Danni per milioni di euro, è questo il terribile bilancio dell'ondata di maltempo che sta devastando il litorale romano. Da sabato scorso l'allerta è altissima ma situazione sta comunque degenerando. «Le precipitazioni diffuse unite alle potenti mareggiate spiega Davide Bordoni, consigliere capitolino e coordinatore di Forza Italia - hanno provocato danni così ingenti, pari a diversi milioni di euro, che riteniamo opportuno da parte della Raggi richiedere urgentemente lo stato di calamità per l'area della foce del Tevere e di tutta la costa. Porterò la questione in consiglio comunale. Abbiamo diversi stabilimenti colpiti e interi tratti di spiaggia sottoposti all'erosione dovuta anche alla mancanza di interventi strutturali in questi anni».L'appello di Bordoni riguarda innanzitutto Ostia ma si estende anche a Fiumicino, alla foce del Tevere e al Canale dei Pescatori messi a dura prova dal maltempo e mareggiate ma arriva fino a Civitavecchia passando per Santa Marinella dove il forte vento e la pioggia hanno provocato mareggiate e danni ingenti su coltivazioni e viabilità. «In qualità di sindaca della Città Metropolitana- continua Bordoni la Raggi può chiedere misure straordinarie per tutto il litorale romano: penso ad Ostia che vive già tanti problemi sul turismo e non può permettersi nuove perdite in termini di strutture e manutenzione delle spiagge».