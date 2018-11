Ostia, trovato un cadavere sul lungomare: forse morto dopo un rapporto sessuale

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tragica storia avvolta dal degrado. E’ stato un passante, stamattina verso le 10.30, a notare un uomo, probabilmente uno sbandato, che non si muoveva, a faccia in giù, vicino ad un’aiuola, su un tratto di lungomare Vespucci ad Ostia. Sul posto, a pochi metri dal mare, è accorso il personale di un’ambulanza che ha constatato come l’individuo era morto.E’ intervenuta la polizia che ha transennato la zona e si è messa a fare i rilievi anche con l’aiuto della Scientifica. Dai primi riscontri il cadavere avrebbe i pantaloni calati. Il medico legale non avrebbe riscontrato apparenti segni di violenza. L’individuo, da identificare, potrebbe essere morto durante un rapporto sessuale. Infatti l’aiuola, nonostante si trovi a pochi metri dai palazzi, è usato da senza fissa dimora per appartarsi per i bisogni più vari. Ma solo l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni, darà la certezza che non si tratti di omicidio ma di un malore