Ostia, il ricorso dei balneari contro il Campidoglio: «Bando illegittimo»

È guerra sulle spiagge Ostia: per gli stabilimenti balneari, il bando del Comune di Roma è illegittimo e sono pronti a dare battaglia in tribunale. Anche perché, altrimenti, la stagione estiva salterà del tutto visto che gli attuali concessionari dovrebbero lasciare il posto ai nuovi a partire da maggio e non ci sarebbe il tempo per smontare le strutture e ricostruirle. Inoltre i nuovi concessionari resterebbero solo per pochi mesi, fino a settembre: chi inevstirebbe in un'impresa simile, perlatro con le limitazioni anti- Covid? Sul piede di guerra il Sindacato italiano balneari: «Il Comune di Roma è l'unico in Italia che ha messo a gara gli stabilimenti balneari di Ostia denuncia il presidente del Sib, Antonio Capacchione - una decisione gravissima. Contrasteremo questa iniziativa in sede giudiziaria, sia nazionale sia comunitaria». Una legge nazionale infatti proroga le concessioni demaniali fino al 2033.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 09:07

