Alin, bagnino eroe a Ostia: ha salvato un bambino di 12 anni. La mamma: «Gli hai regalato una seconda vita»

Alin, bagnino di salvataggio sulla spiaggia attrezzata «Bahia», nella zona più popolare di Ostia, fisico atletico, esperto di gare di corsa ad ostacoli come la «Spartan Race», occhio azzurro sempre vigile, ripercorre quegli attimi terribili. Momenti durante i quali, molto probabilmente, se non fosse stato per la sua prontezza e preparazione, quel giovane avrebbe rischiato di non risvegliarsi più. Mentre il medico che si trovava a bordo dell'elisoccorso, intervenuto quando il giovane era già tornato cosciente, per raggiungere la spiaggia è stato costretto a calarsi dall'elicottero direttamente con l'ausilio di un verricello.







Successivamente è intervenuto il medico del 118 ed il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Roma "Bambin Gesù". Se sono soddisfatto? Certamente, ho svolto solo il mio lavoro, applicando tutte le tecniche che ho appreso in questi anni, grazie anche all'istruttore che mi ha formato. Proprio oggi mi ha contattato la mamma, che oltre a ringraziarmi, mi ha assicurato che il figliolo sta bene ed è stato dimesso. Poi mi ha promesso che passerà in spiaggia a ringraziarmi personalmente

Successivamente è intervenuto il medico del 118 ed il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Roma "Bambin Gesù". Se sono soddisfatto? Certamente, ho svolto solo il mio lavoro, applicando tutte le tecniche che ho appreso in questi anni, grazie anche all'istruttore che mi ha formato. Proprio oggi mi ha contattato la mamma, che oltre a ringraziarmi, mi ha assicurato che il figliolo sta bene ed è stato dimesso. Poi mi ha promesso che passerà in spiaggia a ringraziarmi personalmente

Questo genere di salvataggi, per fortuna, non accade troppo spesso, ma quando succede - conclude il baywacht di Ostia - non devi mai perdere il controllo e sapere bene quali azioni devi fare. E questo per me è motivo di grande soddisfazione personale e professionale». Vicino alla postazione di salvataggio in cui lavora Alin, una lunga sequenza di «attrezzi» del mestiere, indispensabili oggi per svolgere con efficienza la professione di «lifeguard». Valigetta medica per il primo soccorso, una seconda borsa contenente il defibrillatore portatile, vari tipi di maschere e palloni per praticare la rianimazione polmonare, oltre alla canoa, le pinne e l'immancabile pattino di salvataggio rosso fiammante.

