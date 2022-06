Ostia rialza la testa: «Un'associazione contro il degrado e per promuovere le eccellenze locali»

Ostia ha bisogno di rinascere, mostrando quella bellezza che per troppo tempo è rimasta nascosta. Per questo si sta formando una rete di professionisti che si uniscono per rilanciare il litorale, grazie a un’idea di Giorgio Gastaldi, storico commerciante della zona con la sua gioielleria “Gioielli del mare” dal 1946.

Sta creando un’associazione?

«Sì, l’associazione Ostia imprese e professioni, formata da commercianti, imprenditori e professionisti pronti a raccontare il territorio come merita, per mostrare le eccellenze che, ad Ostia, di certo non mancano. Probabilmente sono rimaste sommerse dai guai del litorale che, ora, ha bisogno di rialzarsi».

Come è stata accolta la sua idea?

«In pochi giorni abbiamo ricevuto oltre 100 iscrizioni, tra imprese e professionisti come avvocati, medici, ingegneri, architetti e notai. Ricevo continue adesioni, credo che l’idea vincente sia stata voler mettere tutti insieme, senza scopo di lucro o fini politici, con lo stesso obiettivo».

Quale?

«Dopo il periodo buio, fatto di indagini e del commissariamento del municipio, Ostia ha una fama che non è delle migliori. E non ci fa onore. L’Associazione Ostia imprese e professioni vuole rilanciare anche il turismo e le attività culturali».

In che modo?

«Stiamo studiando una selezione di eventi di eccellenza, dove la qualità deve essere posta in primo piano anche per spronare così l’Amministrazione comunale al decoro. Si punta al bello».

Contro il degrado?

«Mi riferisco, oltre al degrado ambientale, anche a quello etico e culturale, dobbiamo ricominciare dalla base culturale con musica, concerti e mostre, con quadri importanti, mostre di antiquariato di alto livello. Abbiamo già portato eventi importanti nella Sala Riario di Ostia».

E il decoro ambientale?

«C’è troppa sporcizia in strada? Noi ci mettiamo a disposizione, possiamo prendere in carico i giardini più rappresentativi e tenerli puliti».

Ostia uscirà dal buio?

«È il nostro impegno, anche sul piano della legalità. Sulla tessera dell’associazione viene riportata in latino la scritta “Intrent securi qui quaerunt vivere puri”: entrino sicuri coloro che intendono vivere onestamente».

