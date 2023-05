Corruzione a Ostia, dodici misure cautelari: coinvolti funzionari pubblici e imprenditori. Ai domiciliari Fabio Balini, titolare dello "Shilling"

di Redazione web

Corruzione a Ostia. Dodici misure cautelari, di cui due in carcere e 10 ai domiciliari, per funzionari pubblici, liberi professionisti ed imprenditori a Ostia nell'ambito di una indagine su numerosi episodi di corruzione. L'ordinanza è stata eseguita della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale su disposizione del gip. L'attività investigativa è stata coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della procura della Repubblica della Capitale. Ai domiciliari anche Fabio Balini, titolare dello "Shilling", noto locale di Ostia.

Le indagini

Oltre all'esecuzione delle misure cautelari, più di 100 poliziotti locali stanno ancora eseguendo numerose perquisizioni e sequestri. Gli indagati dovranno difendersi da numerose accuse, fondate su indagini condotte sia in maniera tradizionale sul territorio di Ostia sia tramite l'ausilio di intercettazioni, telefoniche e ambientali.

