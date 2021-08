Ostia, arrestato il corriere della droga evaso dall'ospedale: era nel mantovano

La polizia penitenziaria ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, il corriere della droga che era fuggito lo scorso 1 agosto dall'ospedale di Grassi a Ostia, dove era stato ricoverato a seguito dell'arresto.

Leggi anche > Vergogna in provincia di Roma, farmacia vende Green pass a 5 euro l'uno: arrivano i Carabinieri

L'uomo si trovava in provincia di Mantova ed era latitante da quasi due settimane. Lo ha fatto sapere il Ministero della Giustizia attraverso una nota. «Ancora un successo del Nucleo Investigativo Centrale, a conferma dell'alto profilo investigativo e professionale maturato dagli uomini guidati dal comandante Augusto Zaccariello», ha commentato con soddisfazione il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia.

Il corriere della droga sudanese si trovava in ospedale in attesa dell'espulsione di acluni ovuli di cocaina ingeriti. L'uomo di 31 anni era piantonato dalla polizia penitenziaria, ma è riuscito ad evadere forzando una porta del plesso ospedaliero. La caccia all'uomo è iniziata subito dopo, ma il corriere era riuscito a far perdere le sue tracce fino alla cattura avvenuta ieri pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA