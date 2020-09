Arrestato commerciante di materassi per detenzione illecita di arma da fuoco

Nella zona di via della Martinica, i poliziotti della Squadra Giudiziaria del commissariato Lido di Roma hanno arrestato, Rosario Ferreri di 61 anni, responsabile del reato di detenzione illecita di arma comune da sparo.

L’attività di indagine ha avuto origine a seguito dell’incendio della Smart, di cui stava diventando possessore l’arrestato, avvenuto il giorno precedente. Ferreri è un parente di Fasciani e venne denunciato lo scorso aprile perché fabbricava in maniera abusiva mascherine di protezione anti-covid.



Gli investigatori hanno analizzato i trascorsi criminali del 61enne, un commerciante di materassi che lavorava presso un negozio in via delle Ebridi, e il suo coinvolgimento nel procedimento penale “NUOVA ALBA” concernente i clan criminali di Ostia.



Il soggetto era conosciuto, infatti, alle forze dell’ordine, per i suoi contatti con la criminalità organizzata del Litorale. Gli agenti hanno proceduto immediatamente ad una perquisizione estesa sia ai locali commerciali di via delle Ebridi nonché ai garage siti nei locali seminterrati attigui, con l’intervento del Reparto Cinofili con cani addestrati alla ricerca di armi ed esplosivi. All’interno di un box auto attiguo al negozio in cui lavorava e che aveva trasformato in abitazione di fortuna è stato rinvenuto un fucile WEATERBY MARK cal. 12,7 con matricola abrasa e relativo munizionamento abilmente nascosto tra i materassi. Tutto il materiale è stato sequestrato e per F.R. sono scattate le manette. Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 13:29

