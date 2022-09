Nuovi arbitri cercansi, aperte le pre-iscrizioni al prossimo corso

Come ogni anno, la sezione di Ostia Lido organizza un corso per arbitri gratuito, aperto a ragazze e ragazzi almeno 14enni. Gli incontri si svolgeranno in orario preserale, presso i nostri locali di Piazza G.B. Bottero 16, a pochi passi dalla stazione “Stella Polare” della linea ferroviaria Roma-Lido.

Gli organizzatori spiegano: «Una volta diventato arbitro, avrai diritto a: - un rimborso spese per ogni gara arbitrata; - la tessera federale che dà accesso gratuito a tutti gli stadi italiani; - crediti scolastici per attività extra-formative». Il candidato interessato a partecipare al corso deve effettuare una pre-iscrizione inviando una mail con oggetto “corso arbitri” all'indirizzo ostiacorsoarbitri@libero.it.

Il primo incontro di presentazione è in programma venerdì 30 settembre alle ore 18, presso la sede di Piazza Giovanni Battista Bottero 16. La partecipazione è gratuita e aperta a ragazze e ragazzi almeno 14enni.

Nel testo del messaggio l’aspirante arbitro dovrà indicare le seguenti informazioni:

- nome e cognome; - età (anni compiuti);

- numero di cellulare personale;

- zona/quartiere di residenza;

- attività sportive svolte.

Entro il mese di settembre ti contatteremo telefonicamente per comunicare data e orario della prima riunione, nel corso della quale potrai richiedere tutte le informazioni del caso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA