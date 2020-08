Ostia, allarme covid in spiaggia: evacuato d'urgenza uno stabilimento balneare

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 19:32

Chiuso uno stabilimento balneare per Covid, che proprio in questi giorni ha subito una brusca impennata soprattutto nel Lazio. Lo stabilimento è "La Spiaggia", che si trova sul Lungomare Amerigo Vespucci a Ostia.è stata organizzata una festa sulla spiaggia alla quale ha partecipato untra i 20 e i 25 anni, amici tra loro, eI ragazzi, qualche giorno prima (l'11 e il 12 agosto), erano andati insieme per una breve vacanza a Mirabilandia. Uno di loro, il primo a scoprire la positività, aveva fatto un tampone per essere precedentemente entrato in contatto con un altro ragazzo positivo a Rimini. Gli altri sette hanno eseguito il tampone successivamente alla positività del loro amico., in attesa che tutto il personale faccia il tampone.+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++