Ostia, albero cade su un'auto con un 5 persone a bordo: ferito anche un neonato

Terrore in serata ad Ostia. Un albero è crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un'auto, una Ford di colore grigio. All'interno c'erano 5 persone, tra cui un neonato. Dalle prime informazioni, pare che il veicolo sia stato colpito in pieno e risulti praticamente distrutto.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale: sembra che miracolosamente nessuno degli occupanti della vettura sia grave, sul posto le ambulanze per soccorrere i feriti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 21:11

