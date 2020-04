Ospedale Sant'Andrea, chiude la Brain Suite. FdI attacca Zingaretti: «Decisione vergognosa»

Zingaretti e D'Amato spieghino perché non impediscono lo smantellamento della Brain Suite deciso dal dg dell'ospedale S. Andrea di Roma, che sarebbe un errore imperdonabile

al 2009 al 2017 - aggiunge - ha una media annua di circa 150 interventi effettuati, cifra importante che potrebbe essere ulteriormente incrementata con opportuni investimenti

Preoccupa e indigna la facilità con cui si fa scempio di un eccellenza sanitaria che potrebbe servire tutto il Centro-Sud consentendo anche di risanare il disavanzo di circa 700 milioni di euro di mobilità passiva e garantire cure per una patologia complessa e con alto indice di mortalità come il tumore cerebrale, in un periodo di grande pressione per la sanità regionale

È profondamente antidemocratico 'aggirare' un odg approvato all'unanimità dall'Aula solo due mesi fa, in cui si impegnava la Regione a riattivare la Brain Suite acquistata nel 2004 a 10 milioni e inutilizzata dal 2017 per mancato rinnovo del contratto di manutenzione

«La scellerata gestione della giunta Zingaretti sulla sanità nel Lazio vede oggi un altro vergognoso capitolo. Il sabato di Pasqua viene smantellata la Brain Suite dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, sebbene il Consiglio regionale avesse votato per la sua riattivazione pochi giorni fa come proposto in un ordine del giorno del consigliere di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini. Tale sala operatoria infatti è un'eccellenza della nostra regione grazie alla quale è possibile operare tumori cerebrali molto complessi, oltre a essere fondamentale per la ricerca e la didattica

La decisione presa dal management del Sant'Andrea, in piena emergenza Coronavirus, ci sembra fuori da ogni logica e dannosa per tutti gli abitanti del Lazio. I soldi stanziati per lo smantellamento di questa preziosa struttura potrebbero essere impiegati per distribuire mascherine di protezione, ora contingentate, agli operatori sanitari oppure per mettere in sicurezza i reparti dell'ospedale destinati al Covid. Interrogheremo il ministro Speranza per sapere se intende intervenire rispetto a questa azione della Regione che danneggia evidentemente il nostro Sistema Sanitario Nazionale

